Norris blij met podium zonder Red Bull

Lando Norris kwam afgelopen weekend als vierde over de streep in Monaco. De Britse McLaren-coureur kon geen inhaalpoging plaatsen in de krappe straten van Monaco. Hij was tevreden met zijn resultaat, en hij vond het fijn dat er geen Red Bull op het podium stond.

Norris moest genoegen nemen met een vierde plaats. De race werd gewonnen door Charles Leclerc, terwijl ook Oscar Piastri en Carlos Sainz op het podium stonden. Norris reed lang achter Sainz, maar er was simpelweg geen mogelijkheid om de Spanjaard in te halen. Max Verstappen finishte achter Norris, en dat vond de Brit stiekem best wel fijn. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor de sport.

Gek

Verstappen en Red Bull waren in de afgelopen jaren immers enorm dominant in de Formule 1. Die overmacht begint nu af te brokkelen, en Norris vindt dat fijn. Tegenover de internationale media spreekt hij zich uit in Monaco: "Het is leuk om een podium zonder Red Bull te zien. Hoe gek het ook klinkt, ik vind dat het goed is voor de fans die kijken. Ook voor ons als coureurs natuurlijk, want dit geeft weer nieuwe mogelijkheden. Door vandaag heeft Charles behoorlijk wat punten kunnen pakken en loopt hij in op Max. Ik doe dat ook."

Focus

Norris wil echter niet te vroeg juichen. Hij weet dat het seizoen nog lang niet voorbij is, en dat er nog heel erg veel kan gaan gebeuren in de komende maanden: "We moeten blijven doen wat we nu doen, maar we zijn zeker blij met wat we hier hebben neergezet met de tweede en de vierde plek. Ik geloof niet dat Red Bull nu gelijk verslagen is, ze hebben nog steeds de meest betrouwbare auto op de grid en ze maken bijna nooit fouten. En Max doet dat zeker niet. Je moet hem nooit onderschatten."