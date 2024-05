Magnussen wijst naar Perez na zware startcrash

De Grand Prix van Monaco lag afgelopen weekend geruime tijd stil na een flinke startcrash. Kevin Magnussen tikte Sergio Perez aan, waardoor de Red Bull vol de hekken in vloog. Bij de Oostenrijkse renstal waren ze kritisch op Magnussen, maar de Deen vond niet dat het zijn schuld was.

Perez moest door een slechte kwalificatie vanuit het achterveld starten. Na een paar bochten zat zijn race er alweer op, en de schade was groot. Magnussen tikte de Red Bull aan, en samen volgen ze de hekken in. Nico Hülkenberg kon de crashende wagens niet meer ontwijken, en ook zijn race zat erop. Van de auto van Perez was niets meer over, en bij Red Bull vroegen ze zich af waarom Magnussen geen straf kreeg.

Als Magnussen een straf had gehad, dan was hij vrijwel zeker geschorst voor de Grand Prix van Canada. Aan Sky Sports laat de Deense Haas-coureur weten dat hij zichzelf niet als schuldige ziet: "In mijn optiek had ik een groot deel van mijn voorwiel naast zijn achterwiel zitten. Toen hij naar de muur bewoog werd in tegen die muur geduwd en maakten we contact. Ik dacht dat hij ruimte zou laten, aangezien ik daar reed. Het is geen bocht waar je gaat remmen, want het is meer een knikje op het rechte stuk. Dus je moet ruimte laten, want anders heeft de andere coureur geen opties meer. Ik vind dat ik daar in de muur werd geduwd."