Verstappen ziet Red Bull-problemen: "Weten niet wat het is"

Max Verstappen kende een lastige Grand Prix van Monaco. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur worstelde het hele weekend met zijn auto, en hij kwam niet veel verder dan de zesde plaats. Red Bull werkt hard aan de problemen, maar volgens Verstappen weten ze niet precies wat de oorzaak is.

Verstappen heeft een zware maand achter de rug. In mei is hij bijgehaald door zijn concurrenten. De Nederlandse Red Bull-coureur werd in Miami verslagen door Lando Norris, wist diezelfde Brit nog net achter zich te houden in Imola, en afgelopen weekend in Monaco kwam hij er simpelweg niet aan te pas. Verstappen wees na afloop naar de problemen die Red Bull had met de hobbels en de kerbstones in de straten van Monaco.

Wereldkampioenschap

Vorig jaar kende Verstappen een ongekend machtig seizoen in de Formule 1. Hij is nu al minder dominant dan vorig jaar, en in Monaco was hij daar heel realistisch over in gesprek met de internationale media: "Ik wist dat het nooit zoals vorig jaar zou gaan verlopen. Het is zeldzaam om zo'n seizoen te draaien, dus ik wist dat het dit jaar anders zou zijn. Maar ik denk ook helemaal niet aan mijn positie in het wereldkampioenschap, want er zijn nog zoveel races te gaan. Sommige races zijn beter voor ons en sommige races passen minder bij ons. Uiteindelijk komt het allemaal goed."

Problemen

De problemen met de hobbels en de kerbstones vormen wel een hoofdpijndossier voor Red Bull. Het zorgde voor problemen in Monaco, zo stelt ook Verstappen: "We nemen alles heel erg serieus, maar het is soms niet makkelijk om het op te lossen. We werken er keihard aan, maar we weten niet wat het is. Dat moeten we eerst vinden en we moeten ook aan de snelheid van de auto werken. Ik hoopte er in Monaco bij te staan, maar we verdienden het niet. Zo gaat dat."