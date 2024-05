Horner blijft rustig na rampweekend: "Het is een marathon, geen sprint"

Het team van Red Bull Racing kende een lastig weekend in Monaco. De Oostenrijkse renstal wist dat het zwaar zou worden, maar het ging uiteindelijk slechter dan men had verwacht. Red Bull-teambaas Christian Horner blijft rustig, en hij wijst naar de komende races.

Red Bull begon het seizoen als de grote favoriet, maar in de afgelopen weken wisten de andere teams het gat te verkleinen. In Miami won Lando Norris de race, en in Imola wist hij bijna Verstappen te verslaan. In Monaco kende Verstappen een teleurstellende kwalificatie, waardoor hij als zesde moest starten. Hij kwam ook op die positie over de streep, terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez uitviel door een rampzalige startcrash.

Marathon

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner wil het hoofd niet laten hangen. Horner wist dat het niet goed zou gaan in Monaco, en hij legt het uit in gesprek met De Telegraaf: "We hadden al verwacht dat dit een moeilijk weekend zou worden voor ons, maar het is duidelijk dat we ons op een bepaald gebied moeten verbeteren. Het is niet zo dat we opeens een slechte auto hebben. We krijgen nu Montréal, Barcelona, Oostenrijk en Silverstone. Laten we eens kijken hoe we er daar voorstaan. Het is een marathon, geen sprint, en we leiden nog in allebei de kampioenschappen."

Montréal

Horner geeft eerlijk toe dat de teams van Ferrari en McLaren dichterbij zijn gekomen. De Britse Red Bull-teambaas richt zijn blik nu de Canadese Grand Prix van over twee weken: "Het circuit is daar opnieuw geasfalteerd. We zullen dus wel zien wat dat gaat doen met de balans van de auto. De teams van Ferrari en McLaren zijn zeker competitief, maar er is nog een lange weg te gaan. Het klopt dat Max niet blij was, na de kwalificatie heeft hij de hele zaterdagavond doorgebracht met de engineers om te proberen zaken op te lossen voor de toekomst."