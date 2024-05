Verstappen verveelde zich: "Hopelijk is niemand in slaap gevallen!"

Max Verstappen kwam vandaag als zesde over de streep in de straten van Monaco. De Nederlander wist geen posities goed te maken, en grote delen van de race reed hij rond in niemandsland. Verstappen verveelde zich, en na afloop vroeg hij zich grappend af of niemand in slaap was gevallen.

Verstappen kende een zwaar weekend in zijn woonplaats Monaco. De Nederlander worstelde met zijn auto, en dat leverde hem slechts de zesde plaats op in de kwalificatie. Aangezien inhalen vrijwel onmogelijk is in de race, kreeg hij dat ook niet voor elkaar. Hij maakte nog wel een pitstop om de jacht op George Russell te openen, maar ook de Brit bleek niet in te halen op de krappe baan. De zesde plaats bleef het best haalbare resultaat.

Verstappen had dan ook niet echt genoten van de race. De Nederlander bracht de auto over de streep, en hij kon direct door naar de paddock. Na afloop van de Grand Prix sprak hij kort met Verstappen.com, en daar werd hij al lachend geciteerd: "Die rode vlag heeft alle opties qua strategie om zeep geholpen, waardoor het banden sparen tot het einde werd en het een saaie race opleverde. Hopelijk is er tijdens de race niemand in slaap gevallen!"