Sainz trots op Leclerc: "Heel erg blij voor hem!"

Carlos Sainz maakte het Ferrari-feestje vandaag compleet in Monaco. Charles Leclerc schreef zijn thuisrace op zijn naam, terwijl zijn Spaanse teamgenoot een goede indruk achterliet op de derde plaats. Hij kwam met de schrik vrij, maar hij was vooral blij voor zijn teamgenoot.

Sainz leek zijn race vroegtijdig te moeten gaan staken. Bij de start raakte hij Oscar Piastri waardoor hij rechtdoor schoot met een lekke band. Hij had geluk met het feit dat de rode vlag werd gezwaaid vanwege een zware crash van de Haas-wagens en Sergio Perez. Hierdoor mocht Sainz als derde aan de herstart beginnen en wist hij deze positie vast te houden tot en met het einde van de race.

De Spanjaard was na afloop een tevreden man. Hij kon wel leven met het resultaat en hij sprak zich hierover uit bij interviewer van dienst Jenson Button: "Het was een spannende race, en ik had een slecht gevoel na de eerste ronde. Dat werd snel een goed gevoel, want ik mocht weer als derde starten! Vanaf dat punt was de racepace zo goed als we hadden verwacht, het is onmogelijk om in te halen in Monaco. Maar ik ben heel erg blij om Charles de race in zijn thuisland te zien winnen!"