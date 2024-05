Piastri trots op podiumplek: "Race was tricky!"

Oscar Piastri heeft zijn eerste podiumplek van het jaar te pakken. De Australische McLaren-coureur reed een stabiele race, maar hij kon Charles Leclerc niet inhalen. Na afloop was Piastri vooral heel erg blij met zijn podiumplaats in de straten van Monaco.

De race in Monaco was een lange zit. De race lag geruime tijd stil vanwege een zware crash bij de start. Piastri kreeg hierdoor een tweede kans om Leclerc aan te vallen. Bij de eerste start kon hij de Ferrari niet inhalen, maar dat lukte hem dit keer ook niet. Hij kwam een aantal keer heel erg dichtbij, maar hij moest genoegen nemen met het feit dat inhalen hier vrijwel onmogelijk is. Desalniettemin was hij heel erg blij met zijn tweede plaats.

Piastri maakte geen fout in de straten van Monaco, en dat zorgde dan ook voor tevredenheid. De Australiër was koel zoals altijd toen hij sprak met interviewer van dienst Jenson Button: "Het was een tricky race! De pace aan het begin was echt waanzinnig langzaam. Ik probeerde eventjes te kijken voor de tunnel, maar het gat was te klein om echt te kunnen inhalen. Ik wil het team bedanken, want dit was echt een goed weekend. Ik ben blij dat we dit resultaat mee naar huis hebben kunnen nemen. Ik reed sterk in de vorige races, maar ik kon dat niet laten zien met mijn resultaat. Ik ben blij met het podium."