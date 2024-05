Stella plaatst vraagtekens bij performance Red Bull

Het team van McLaren kan vandaag flink gaat scoren in Monaco. Oscar Piastri start de race als tweede, terwijl Lando Norris zich als vierde heeft gekwalificeerd. Red Bull Racing lijkt geen echte tegenstander te zijn in Monaco, en McLaren-teambaas Andrea Stella heeft geen idee waar dit door komt.

Red Bull begon goed aan het huidige seizoen, de Oostenrijkse renstal won races met Max Verstappen en ze waren de grote titelfavoriet. In de afgelopen weken ging het echter steeds minder, en lijken ze de voorsprong te zijn verloren. In Miami werd Verstappen verslagen door Lando Norris, in Imola wist de Nederlander nog net te winnen en hier in Monaco zakte Red Bull al in de kwalificatie door het ijs.

Onduidelijk

McLaren-teambaas Andrea Stella bekijkt de situatie van een afstandje. Hij weet niet precies wat er gaande is, zo laat hij weten aan de internationale media: "De competitiviteit van Red Bull is mij niet helemaal duidelijk. Natuurlijk zijn Imola en Monaco twee circuits waar het belangrijk is om over kerbstones en hobbels te rijden en hetzelfde geldt ook voor Miami. Onze progressie is wel verdiend, want we hebben downforce aan de auto toegevoegd. Ik heb alleen al eerder gezegd dat onze coureurs niet blij zijn met het rijgedrag van de auto op de kerbs en hobbels in Monaco."

Canada

Ondanks die conclusies, weet Stella niet helemaal wat er speelt bij het team van Red Bull. De McLaren-teambaas weet niet helemaal wat hij kan verwachten van zijn Oostenrijkse tegenstanders: "Ik heb geen idee wat daar gebeurt. Ik denk dat we een paar races nodig hebben om daar achter te komen. We gaan hierna naar Canada en daar zijn de kerbs en de hobbels ook cruciaal. De daaropvolgende circuits geven normaal gesproken een beter inzicht in de mate van competitiviteit."