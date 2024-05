Haas moet vrezen voor diskwalificatie na technische fouten

Het team van Haas heeft mogelijk een flink probleem. De Amerikaanse renstal kende een aardige kwalificatie in de straten van Monaco, maar na afloop bleek dat niet alles aan de haak was met de achtervleugels. Haas moet nu vrezen voor een diskwalificatie uit de uitslag van de kwalificatie.

De Technical Delegate van de FIA, Jo Bauer, heeft namelijk een zaak doorgestuurd aan de stewards. Het team van Bauer kwam erachter dat niet alles in orde was met de achtervleugels van de auto's van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. De twee hadden de twaalfde en de vijftiende tijd gereden, maar deze gaan ze nu waarschijnlijk verliezen. Bauer en zijn mensen zijn er namelijk achter gekomen dat delen van de verstelbare posities van de bovenste elementen van de achtervleugels van Haas mogelijk niet aan de regels voldoen. Als de stewards hierin meegaan, dan worden Hülkenberg en Magnussen uit de uitslag geschrapt.

Published on 25-05-2020 18:47 CET