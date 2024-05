Vasseur juicht nog niet: "Op zaterdag scoor je geen punten"

Het team van Ferrari kende een ijzersterke kwalificatie in de straten van Monaco. Charles Leclerc pakte de pole position in zijn thuisland, en zijn teamgenoot Carlos Sainz noteerde de derde tijd. Teambaas Frédéric Vasseur wil niet te vroeg juichen, want de race is pas op zondag.

Red Bull Racing had het zwaar in Monaco, en alle aandacht ging dit weekend dan ook uit naar Ferrari. Men vroeg zich af of de rode brigade in staat zou zijn om Red Bull te verslaan. In de kwalificatie werd al snel duidelijk dat Red Bull niet mee zou doen om de knikkers. Leclerc oogde de hele sessie sterk, en het was voor niemand een verrassing dat hij met de pole position naar huis mocht gaan.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wilde niet te vroeg juichen. De Franse teambaas was tevreden, maar aan Sky Sports laat hij weten dat hij waakt voor feestvreugde: "De race is morgen pas, je scoort geen punten op zaterdag. We moeten rustig blijven, en ons voorbereiden op morgen. Dit is wel een goed statement. Een pole in Monaco is altijd de beste positie voor de race, en het is een goede uitdaging met een goede beloning. Nu is de dag van morgen het allerbelangrijkste. We hebben morgen een job te doen."