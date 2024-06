Vasseur vraagt om regelwijziging na 'geheime' test Verstappen

Het team van Red Bull Racing voerde vlak voor het Spaanse raceweekend een 'geheime' testdag uit. Op het circuit van Imola kwam Max Verstappen in actie in een oudere Red Bull-bolide. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur plaatst hier zijn vraagtekens bij en hij wil kijken naar regelwijzigingen.

Het komt wel vaker voor dat Formule 1-teams hun oudere bolides inzetten voor testdagen. Dit mag volgens de regels, en daar wordt dus gretig gebruik van gemaakt. Veel teams gebruiken deze tests om jonge coureurs de kans te geven. Mercedes werkt bijvoorbeeld veel testdagen af met Andrea Kimi Antonelli, terwijl Alpine recent met Jack Doohan testte op Zandvoort. Red Bull gooide het dus over een andere boeg door Verstappen te laten testen.

Ontwikkeling

De testdag op Imola werd goed geheim gehouden, en kwam pas in Spanje aan het licht. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur laat aan de internationale media weten dat hij het een bijzondere zaak vindt: "Gedurende het seizoen zullen we iets minder dan tien testdagen afwerken. Maar je kan er geen onderscheid in maken. Als je tests afwerkt met je coureurs, gaat dat volgens mij om ontwikkeling. Ik klaag er niet over hoor. Het mag volgens de regels, dus het is in orde. Red Bull doet het alleen niet om Max kilometers te geven tussen de Grands Prix."

Regels

Vasseur weet waarom Red Bull besloot te testen. De Fransman zou dan ook graag zien dat er duidelijke regels en afspraken komen voor deze tests: "Dit ging overduidelijk om ontwikkeling. Er bestaat ook een andere benadering als je jonge coureurs laat testen en ze de kans geeft om kilometers te maken voor de simulator en hun eigen ontwikkeling. Ik vind dat we deze twee aspecten, testdagen met de huidige coureurs en jonge coureurs, moeten splitsen."