Wolff redelijk tevreden: "Alle doelen behaald"

Het team van Mercedes zag er zeker niet slecht uit in de kwalificatie in Monaco. Lewis Hamilton en George Russell konden lang meedoen in de strijd om de hoogste posities, maar ze moesten genoegen nemen met de vijfde en de zevende tijd. Volgens teambaas Toto Wolff heeft Mercedes alle doelen aangetikt.

Mercedes lijkt dit weekend iets sterker te presteren. In de trainingen zagen ze er lang niet slecht uit, en de resultaten in de kwalificatie zagen er dan ook iets positiever uit. George Russell was met zijn vijfde tijd een fractie sneller dan regerend wereldkampioen Max Verstappen, en Lewis Hamilton sloot de kwalificatie af met de zevende plaats. Opvallend genoeg was er eigenlijk geen teleurstelling bij Mercedes.

Mercedes-teambaas Toto Wolff klonk na afloop redelijk optimistisch. De Oostenrijker zag dat alles wat men wilde, ook lukte. Na afloop van de kwalificatie in de straten van Monaco sprak hij zich uit bij de microfoon van het Britse Sky Sports: "Ik denk dat de vijfde en de zevende plaats zo ongeveer gelijk zijn. De pace was best wel goed. We kwamen net een klein beetje te kort om de tweede tijd te pakken. We hebben alle doelen afgevinkt, maar misschien ligt dat gewoon aan de pace die onze auto op dit moment heeft. We lagen maar 0,270 seconden achter de pole, en dat is best oké in Monaco."