Verstappen baalt: "Het weekend is wel klaar zo"

Max Verstappen pakte voor het eerst dit jaar niet de pole position. In Monaco had hij het enorm zwaar, en kwam hij niet veel verder dan de zesde plaats. De teleurstelling was enorm, en volgens Verstappen is het weekend eigenlijk wel voorbij op dit moment.

In Monaco is inhalen vrijwel onmogelijk, en dat betekent dat een goede startpositie meer dan belangrijk is. Verstappen worstelt al het hele weekend, maar in de kwalificatie zag het er eigenlijk niet zo slecht uit. Hij deed er alles aan om het best mogelijk eruit te halen, maar in zijn laatste run raakte hij de muur in St. Devote. Hij kwam niet verder dan de zesde tijd, al was zijn achterstand op Charles Leclerc niet zo groot.

Dramatisch

De teleurstelling was wel aanwezig. Verstappen had op meer gehoopt en hij was enorm kritisch in gesprek met zijn landgenoten van Viaplay: "Ik vond het best verrassend dat we zo lang mee konden doen. We hebben alles geprobeerd dit weekend om een beetje balans te vinden, maar alles werkt gewoon niet. Hij is enorm lastig te besturen. Het zegt genoeg als je naar Checo kijkt. Hij doet het altijd goed op stratencircuits, en als we dan zesde en achttiende staan, dan hebben we het dramatisch gedaan."

Klaar

Verstappen stelde dat hij simpelweg niet over de kerbs kon rijden. Het kostte hem enorm veel tijd, en na zijn touché met de vangrail was hij er eigenlijk wel klaar mee. Verstappen zet een goed resultaat uit zijn hoofd, en hij is zeer realistisch over de race van morgen: "Het is Monaco, en hier kan je gewoon niets gaan doen. Je moet hier simpelweg geluk hebben, maar het weekend is wel klaar zo."