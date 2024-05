Horner realistisch: "Onze auto past niet bij dit circuit"

Het team van Red Bull Racing kende een tegenvallende kwalificatie in Monaco. Sergio Perez viel al af in het eerste gedeelte van de sessie, en Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde plaats. Teambaas Christian Horner toonde zich na afloop zeer realistisch.

Red Bull blijft het hele weekend al een beetje achter op de concurrentie. De Oostenrijkse renstal heeft het weer zwaar, maar ze hoopten op hetzelfde scenario als in Imola. In de kwalificatie toonde Max Verstappen zich inderdaad strijdbaar, maar de Ferrari's en de McLarens waren gewoonweg te snel. Verstappen perste er alles uit, maar hij raakte de muur in St. Devote. Men baalde van dat resultaat, en al helemaal van de achttiende tijd van Sergio Perez.

Red Bull-teambaas Christian Horner bleef na afloop zeer kalm. De Brit wist dat er niet meer inzat en daar was hij heel duidelijk over in gesprek met Sky Sports: "We hebben het al het hele weekend zwaar. De auto past niet bij de karakteristieken van dit circuit. Tot en met de laatste run was alles van de tweede tot de zesde plaats mogelijk, maar helaas konden we die run niet voltooien. De eerste sector van ons was sterk, maar het ging vooral om de krappe hairpin, bocht vijf en bocht tien. De race hangt hier vooral af van Safety Cars, maar we gaan wel vechten. Onze racepace is best goed, maar het hangt helemaal van het verkeer af of we dat kunnen laten zien."