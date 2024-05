Verstappen ontvangt waarschuwing na opvallend moment in VT3

Max Verstappen heeft geen straf gekregen voor het onnodig langzaam rijden in de derde vrije training. Verstappen moest zich vlak na de sessie melden voor het opvallende moment, maar daar werd besloten om de regerend wereldkampioen een simpele waarschuwing te geven.

De stewards bekeken videomateriaal en ze spraken met Verstappen en een vertegenwoordiger van Red Bull Racing. Verstappen was bezig met een snelle ronde, en deze moest hij afbreken in bocht 17 vanwege verkeer. Hij moest van Red Bull naar de finishvlag rijden, Verstappen zag dat er nog maar weinig tijd over was in de sessie en hij ging van de racelijn af. Volgens de stewards bleef hij aan de linkerkant van de baan rijden in de laatste bocht. Hij reed zeer langzaam, en de stewards zagen geen gevaar in deze actie. Wel vinden ze het onnodig, dus krijgt hij slechts een waarschuwing.