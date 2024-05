Perez hijst witte vlag: "Ferrari volledig buiten bereik"

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige vrijdag achter de rug. De Oostenrijkse renstal kon de concurrentie niet bijhouden, en dat zorgt voor de nodige teleurstelling. Sergio Perez stelt dat de Ferrari's momenteel volledig buiten bereik zijn voor Red Bull.

Perez en zijn teamgenoot Max Verstappen kenden geen goede vrijdag in de straten van Monaco. Beide coureurs klaagden over problemen met de auto. Zowel Verstappen als Perez had last van het gehobbel, en dat is niet helemaal wat je wil in de krappe straten van Monaco. Perez sloot de dag af met een achtste tijd in de tweede vrije training, zijn achterstand op Charles Leclerc bedroeg bijna een seconde.

Perez lijkt niet te denken dat zijn team dit weekend kan gaan winnen. De Mexicaan baalt en hij steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken in gesprek met F1 TV: "Ik denk dat Ferrari op dit moment echt volledig buiten bereik is voor ons. Ze zijn heel erg sterk, en als ze een snelle ronde nodig hebben, dan lijken ze die heel erg makkelijk te kunnen rijden, en ze zijn echt supersnel. Het is hier een enorm voordeel dat je op elk moment een snelle ronde kan rijden, en dat je het niet zo lastig hebt met de banden en dat soort dingen. Ze lijken nu heel erg sterk te zijn."