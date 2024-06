Verstappen wacht op topvorm Perez: "Hebben twee auto's nodig"

Max Verstappen moest het afgelopen weekend weer alleen doen in Canada. Zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez startte in het achterveld en viel vervolgens uit na een spin. Verstappen stelt dat Red Bull beide auto's nodig heeft in de strijd om het constructeurskampioenschap.

Het verschil tussen Verstappen en Perez was in Canada weer reusachtig. Verstappen vocht mee in de kopgroep en hij reed een vrijwel foutloze race. Perez was op zijn beurt betrokken bij meerdere incidenten, en hij viel uiteindelijk uit na een redelijk onhandige spin. Hij beschadigde zijn achtervleugel, en hij hobbelde terug naar de pits. Daar waren de stewards niet zo blij mee, en ze gaven hem een gridstraf voor de volgende Grand Prix.

Red Bull wil dit jaar de constructeurstitel prolongeren, maar de concurrentie is dichterbij gekomen. Verstappen geeft tijdens de persconferentie voor de top drie dan ook aan dat hij Perez nodig heeft: "Ik zag hem uitvallen met de schade. Ik wist dat ik een grote score moest neerzetten om de andere teams niet dichterbij te laten komen. Maar ik denk dat als je blijft winnen, je niet zoveel verliest. Zelfs niet als de anderen tweede of derde worden. Dan kan je je dit soort dingen veroorloven. Maar je wil natuurlijk twee auto's aan kop hebben. Ik twijfel er niet aan dat dit snel gaat gebeuren. We moeten aan onze auto werken om hem makkelijker bestuurbaar te maken. Ik weet zeker dat we dan weer beide auto's aan kop hebben, zoals begin dit jaar."