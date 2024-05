Verstappen zwaar teleurgesteld: "Los je niet op in één nacht"

Max Verstappen kende vandaag een zware dag in de straten van zijn woonplaats Monaco. De Nederlander worstelde met zijn Red Bull-bolide, en hij was allesbehalve tevreden. Na afloop luidde hij de noodklok en stelde hij dat dit niet op valt te lossen in één nacht.

Red Bull heeft het zwaar, in de afgelopen weken kwam de concurrentie steeds dichterbij. Die trend lijkt zich nu voort te zetten in Monaco. Max Verstappen klaagde steen en been over problemen met zijn auto. Zijn RB20 was een soort kangoeroe en hij riep zelfs dat hij hier hoofdpijn van kreeg. Hij sloot de eerste vrije training af met een teleurstellende elfde tijd, en in de tweede vrije training kon hij de schade nog enigszins repareren met een vierde tijd.

Na afloop van de tweede vrije training was Verstappen enorm teleurgesteld. Hij luidde de noodklok en hij was zeer kritisch in gesprek met F1 TV: "Ik kan niet eens beschrijven wat er allemaal is gebeurd. Het is ongelooflijk lastig, al komt het ook niet helemaal onverwachts. Het is tot nu toe wel de slechtst mogelijke uitkomst van het weekend. Bepaalde hobbels en kerbstones waren onmogelijk om te nemen. Elke keer als we dat wel doen, verliezen we ontzettend veel tijd, omdat het rijgedrag van de auto niet goed is. Dat verhindert ons om sneller te gaan. Ik heb geen idee hoe we het moeten oplossen, want dit heeft met het design te maken. Dat kan je niet in één nacht oplossen."