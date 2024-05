Hamilton jubelt: "Beste dag van het jaar!"

Lewis Hamilton kende een zeer goede vrijdag in de straten van Monaco. De zevenvoudig wereldkampioen leek zich goed te voelen in zijn Mercedes, en dat resulteerde in een tweetal sterke vrije trainingen. Hamilton spreekt zelf van de beste dag van het jaar.

Hamilton startte de dag met de snelste tijd in de eerste vrije training. Het was een enigszins verrassend resultaat, maar men was er wel zeer tevreden mee. In de tweede vrije training bleek al snel dat Mercedes simpelweg een goede pace had, want Hamilton noteerde de tweede tijd. Zijn achterstand op de snelste tijd van Ferrari-coureur Charles Leclerc bedroeg slechts 0,188 seconden.

Na afloop van de tweede vrije training was Hamilton een zeer tevreden man. De zevenvoudig wereldkampioen is opgelucht en wordt geciteerd in een persbericht van Mercedes: "Het was een goede dag, misschien zelfs de beste dag die we dit jaar hebben gehad. De auto voelt ook heel positief aan. Deze baan is ook geweldig om te rijden in een Formule 1-wagen, en ik heb genoten vandaag. Ik ben ook positief verrast door de griplevels en de manier waarop de auto reageerde. Hierdoor was het veel fijner om hier te rijden dan in de afgelopen twee jaar. In de tweede training was het wat minder comfortabel, en we moeten dan ook nog veel werk verrichten vannacht om de long runs en de front graining te verbeteren."