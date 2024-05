Wolff realistisch: "Niet snel genoeg om Max aan te trekken"

Het is geen geheim dat Mercedes-teambaas Toto Wolff verregaande interesse heeft in de diensten van Max Verstappen. De Nederlander beschikt over een langlopend contract bij Red Bull Racing, maar daar trekt Wolff zich niets van aan. Hij is echter wel realistisch, en hij stelt dat Verstappen nu niet naar Mercedes zal komen.

Mercedes is op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen verruilt Mercedes na dit jaar voor het team van Ferrari. Mercedes heeft nu dus een nieuwe superster nodig, en daarvoor denkt men out of the box. Wolff heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Andrea Kimi Antonelli ondanks zijn jonge leeftijd een goede kanshebber is. Ook Verstappen zit in de hoek waar Wolff naar kijkt.

Wolff weet dat Verstappen op het moment geen vertrekwens heeft. De Oostenrijker is realistisch, maar hij heeft zijn keuze niet voor niets uitgesteld. De Mercedes-teambaas spreekt zich uit in een interview met PA: "Max gaat niet in een auto rijden die niet competitief is, en momenteel zijn we niet competitief genoeg om een wereldkampioen aan te trekken. Maar we moeten afwachten hoe het in de komende maanden zal gaan. Kijk bijvoorbeeld naar McLaren. Als wij ook vier tienden sneller kunnen worden, dan zijn we heel competitief. Ik wacht het moment af, er is geen urgentie."