Horner ziet concurrentie naderen: "Onvermijdelijk"

Het team van Red Bull Racing kende vandaag weer een tegenvallende dag in Monaco. Max Verstappen en Sergio Perez waren niet zo snel als gehoopt, en de concurrentie lijkt weer dichterbij te zijn gekomen. Volgens Christian Horner was het onvermijdelijk dat het gat zou worden gedicht.

Red Bull domineerde in de afgelopen jaren de Formule 1. Ook aan het begin van dit seizoen waren ze ijzersterk, maar in de afgelopen weken wisten de concurrenten dichterbij te komen. McLaren en Ferrari lijken het gat een beetje te hebben gedicht, ook in Monaco ogen deze twee teams snel. Red Bull zal moeten gaan vechten, en dat weet iedereen bij de Oostenrijkse renstal ook.

Red Bull-teambaas Christian Horner liet vlak voor de start van de tweede vrije training al weten dat het niet vreemd is dat de verhoudingen zijn verschoven. Hij werd door de internationale media gevraagd naar het feit dat andere teams dichterbij zijn gekomen: "Het is onvermijdelijk. We zitten in het derde jaar van deze regels, dus het is logisch dat het veld dicht bij elkaar komt. Het is fantastisch dat we zo lang onze voorsprong konden behouden. Maar als de auto's er vaker hetzelfde uit gaan zien, dan is het onvermijdelijk dat de competitie groot is. We verwachten dat ook hier in Monaco."