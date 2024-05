Alonso onthult speciale sponsorhelm voor Monaco

De Grand Prix van Monaco is voor veel coureurs een bijzondere aangelegenheid. De race heeft een enorme historie en wordt gezien als een parel van de internationale autosport. Veel coureurs rijden dit weekend met een speciaal helmontwerp, en dat geldt ook voor Fernando Alonso.

De Spaanse tweevoudig wereldkampioen rijdt dit weekend in Monaco met een iets ander helmdesign dan men van hem gewend is. De Aston Martin-coureur heeft de handen ineen geslagen met teamsponsor Valvoline. Normaal gesproken zorgt dit wordt nogal saaie helmdesigns, maar Alonso rijdt dit weekend een beeldschone retrohelm. Met een vrijwel volledig witte helm hoopt hij hoge ogen te kunnen gooien in de sessies.

