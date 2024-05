Verstappen denkt dat ervaring gaat helpen in titelstrijd

Max Verstappen is zeer sterk aan het huidige seizoen begonnen. Verstappen won race na race, maar in de afgelopen weken is de concurrentie steeds sterker geworden. Lando Norris toont zich een echte uitdager, maar Verstappen heeft nog altijd veel vertrouwen in titelprolongatie.

Norris wist Verstappen ruim twee weken geleden te verslaan om het circuit van Miami. Vorige week in Imola kwam Verstappen als winnaar over de streep, maar kwam Norris zeer dichtbij. De Brit reed het gat in de slotronden helemaal dicht, maar hij kwam net te kort om Verstappen echt aan te vallen. Het team van McLaren lijkt nu echt de uitdager te zijn van Red Bull Racing, en Verstappen moet aan de bak.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander vertrouwt daar nog steeds op, hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik denk dat de ervaring van de afgelopen jaren ons moeilijk te verslaan maakt. We maken ook niet heel erg veel fouten." Verstappen snapt wel dat Norris voor de titelstrijd wil gaan: "Zo moet je ook denken. Na de afgelopen twee races lijken ze er goed bij te zitten. Ze zijn nog wat punten van ons verwijderd, maar als je ineens races gaat winnen, dan kan de situatie snel veranderen. We kijken ook naar hoe we ons pakket kunnen verbeteren. Mijn aanpak verandert niet, ik focus me op mezelf, want dat is het enige waar ik invloed op heb."