Hamilton stelt oplossing voor om Monaco spannender te maken

Dit weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma. De race wordt gezien als een parel op de internationale autosportkalender, maar toch zorgt het circuit zelden voor spannende races. Lewis Hamilton heeft en oplossing bedacht om voor meer spanning te zorgen.

Het circuit in Monaco is iconisch, en heeft een enorme historie. De krappe straten zorgen echter vooral voor spannende kwalificaties, in de races zijn er immers vrijwel geen mogelijkheden om in te halen. De zondag is dan ook zelden spannend, en dat zorgt voor vraagtekens. Sommigen stellen zelfs dat de baan moet worden aangepast, of zelfs van de kalender moet worden gehaald.

Pitstops

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is dol op het circuit van Monaco, maar hij kent de mankementen. In het ministaatje spreekt de Mercedes-coureur zich uit: "Monaco blijft Monaco, er is simpelweg niet veel veranderd. De auto's worden groter en er vinden mogelijk crashes plaats. Ik zou graag zien dat we grotere wegen en een breder circuit hebben, maar ik denk dat het nooit zal gebeuren. Het is een kleine plaats, de race blijft redelijk hetzelfde en we maken maar één pitstop."

Banden

Hamilton heeft goed nagedacht over manier om de race in Monaco spannender te maken. De zevenvoudig wereldkampioen denkt out of the box: "Ik zou voorstellen om speciale banden voor deze race te ontwikkelen, zodat we meer pitstops moeten maken tijdens de race. Ze kunnen ook met een specifiek weekend op de proppen komen, we hebben immers ook sprintraces. Ik denk ook echt dat er een nieuwe formule moet komen, maar dat is dan weer mijn mening. Jullie vallen misschien wel in slaap tijdens deze race!"