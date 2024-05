Verstappen goudeerlijk: "Dit wordt zeker geen makkelijk weekend"

Max Verstappen gaat dit weekend op jacht naar zijn zoveelste zege. In de afgelopen weken was het echter spannend, en leken de McLarens dichterbij te komen. Verstappen is dan ook op zijn hoede als hij wordt gevraagd naar zijn kansen in de straten van zijn woonplaats Monaco.

Verstappen werd voorafgaand het seizoen gezien als de grote titelfavoriet. In de eerste races van het seizoen schitterde Verstappen als vanouds, en hij won race na race. In de afgelopen weken werd echter duidelijk dat Red Bull niet meer zo'n grote voorsprong heeft als in de voorgaande jaren. In Miami werd hij verslagen door Lando Norris, en ook in Imola kreeg hij flinke concurrentie van de Britse McLaren-coureur.

Imola

De verschillen zijn klein, en Verstappen wil zichzelf niet bombarderen tot de grote favoriet. In Monaco wil hij niet te vroeg gaan juichen, en kijkt hij vooral naar de concurrentie. In Monaco schoof hij aan bij de persconferentie en wordt hij geciteerd door De Telegraaf: "We zien dat andere teams dichterbij zijn gekomen. Voor ons is het nu dus zaak om er bovenop te zitten. Zo'n weekend als in Imola wil ik niet te vaak hebben, want dat was nogal stressvol."

Niet makkelijk

Het circuit van Monaco paste in de afgelopen jaren niet helemaal bij Red Bull, maar toch wisten ze er te winnen. Verstappen laat weten dat Red Bull naar de problemen met dit soort circuits heeft gekeken: "Daar is wel aan gewerkt en ik denk dat we dit jaar iets sneller zijn in de langzame bochten, maar het zal zeker geen makkelijk weekend worden. Maar dat is Monaco nooit, ook als je denkt dat je de beste auto hebt. Het is hier altijd een uitdaging om de auto en de banden aan het werk te krijgen en in de kwalificatie kan je altijd een rode vlag krijgen. In Imola begon het voor ons heel slecht, maar we waren in staat het om te draaien. We weten dat dit een moeilijk circuit is voor ons, we zullen vrijdag zien wat de verhoudingen zijn."