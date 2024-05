Ferrari ziet zichzelf niet als favoriet in Monaco

Het team van Ferrari wil dit weekend gaan schitteren in de straten van Monaco. In de afgelopen jaren ging het vaak wel aardig in Monaco, maar een zege zat er nog niet in. Frédéric Vasseur wil de snelste zijn, maar hij weet ook dat zijn team dit jaar elke keer net tekort kwam.

Ferrari vormt momenteel samen met Red Bull Racing en McLaren de top van het Formule 1-veld. De Italiaanse renstal wordt momenteel wel gezien als het derde team, want Red Bull is nog steeds zeer sterk en McLaren heeft het momentum in handen. Ferrari wil de stap gaan zetten, en ze worden door veel mensen gezien als een kanshebber voor de zege in de straten van Monaco.

Inhalen

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil zijn team niet tot de topfavoriet uitroepen. De Fransman probeert realistisch te blijven in de vooruitblik van Ferrari: "Het is algemeen bekend dat het in Monaco ontzettend lastig is om in te halen met de huidige generatie Formule 1-wagens. Dat betekent automatisch dat de kwalificatie enorm belangrijk zal zijn en dus richten we ons nu op het verbeteren van onze prestaties op de zaterdag. Tot dusver kwamen we telkens wat tekort om de snelste van het veld te zijn."

Voorbereidingen

Dat betekent echter niet dat Ferrari het weekend in Monaco direct al heeft afgeschreven. De Italiaanse renstal heeft zich volgens Vasseur zo goed mogelijk voorbereid: "Met die moeilijkheden in ons achterhoofd hebben we ons vooral gericht op het werk in de simulator en op onze technische meetings. We hebben alles tot in de puntjes voorbereid en we zijn zeker van plan om weer op de eerste startrij te verschijnen."