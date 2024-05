Verstappen heeft zin in Monaco: "Vergt veel concentratie en focus"

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Monaco op jacht naar zijn volgende zege. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had het afgelopen weekend zwaar in Imola, maar hij weet precies wat hij kan verwachten van de aankomende race door de straten van Monaco.

Verstappen is goed begonnen aan het huidige seizoen. Hij won afgelopen weekend in Imola en eerder won hij ook in Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan en China. In Imola had Verstappen het zwaar, aangezien Lando Norris gevaarlijk dicht bij kwam. Twee weken eerder had Norris hem al verslagen in Miami, en het is wel duidelijk dat de McLaren razendsnel is. Dat belooft dus veel voor het weekend in Monaco.

Kwalificatie

Verstappen heeft voor veel zin in de Grand Prix door de straten van zijn woonplaats. Verstappen weet wat er moet gebeuren, en hij spreekt zich uit in zijn vooruitblik: "Het was een spannende race in Imola en het was geweldig om er te winnen. Nu kijken we uit naar de tweede race van deze double header. Omdat het een krap stratencircuit is, en om het dat belangrijk is dat we goed van start gaan en een sterke kwalificatie hebben, omdat het altijd erg moeilijk is om in te halen."

Strategie

Verstappen weet dus precies wat hij kan verwachten in Monaco. Op het iconische stratencircuit is de kwalificatie vaak belangrijker dan de race, en Verstappen weet dat: "De race is vaak afhankelijk van strategie en het vergt veel concentratie en focus. We hebben bekeken wat er nodig is om voort te bouwen en om hier de maximale prestaties uit de auto te halen, dus we kijken uit naar het weekend. Monaco is altijd een ongelooflijk druk en hectisch weekend, dus het was fijn om na Imola thuis te zijn, te ontspannen en weer op te laden voor Monaco. Het altijd fijn om ook in de avond naar huis te gaan, lekker dichtbij."