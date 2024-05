Verstappen maakt zich geen zorgen over Monaco

Max Verstappen kende in Imola een lastig raceweekend. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur worstelde daar met zijn auto, en hij moest echt vechten voor de zege. Aankomend weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma, en Verstappen maakt zich daar geen zorgen over.

Verstappen kende een drietal zware vrije trainingen in Imola. Het leek er niet op dat hij zomaar zou gaan winnen, maar in de kwalificatie draaide hij de boel helemaal om. In de race moest hij in de slotfase een aanval van Lando Norris afslaan, maar kwam hij alsnog als winnaar over de streep. Red Bull lijkt het wat lastiger te hebben, en met het iconische Monaco in aantocht, kan dat voor veel spanning gaan zorgen.

Kansen

Een slechte kwalificatie of een crash kunnen het hele weekend verpesten in Monaco. Verstappen laat aan de internationale media in Imola weten dat hij zich geen zorgen maakt: "Dit zegt helemaal niets over onze kansen daar, want dat is weer een heel ander circuit. We zien nu dat het allemaal dicht bij elkaar ligt en ik denk dat ik bijvoorbeeld meer pace had op de mediums dan op de hards. Aan het einde van de dag finishte we precies in dezelfde volgorde als waar we de race mee begonnen."

Hectisch

Verstappen weet dat de verschillen op dit moment heel erg klein zijn. De Nederlander ziet dat niet als een probleem, en hij denkt niet dat alles ook op deze wijze zal gaan in Monaco: "Monaco is altijd heel erg hectisch, en je moet ieder aspect van de kwalificatie haast perfect uitvoeren om daar een goed rondje neer te kunnen zetten. Het is daar echt heel erg lastig om de banden goed te laten werken, dus in dat opzicht is het een speciaal circuit."