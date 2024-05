"Hill onder de indruk: "Max is gewoon beter dan de rest"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. De Nederlander moest ervoor vechten, want zijn Red Bull-bolide was zeker niet dominant op het circuit van Imola. Damon Hill was onder de indruk en volgens hem geeft dit de coureur meer voldoening.

Verstappen leek zich voor te moeten bereiden op een rampzalig weekend in Imola. In de eerste drie vrije trainingen worstelde hij met de balans, en maakte hij zelfs een paar tripjes door de grindbak. De concurrentie rook bloed, en het leek er zelfs op dat een spannende strijd zou ontstaan in de kwalificatie. Verstappen was echter weer de sterkste en daar was hij enorm blij mee. Hij won op zondag ook de Grand Prix, maar daarvoor moest hij wel flink verdedigen tegenover Lando Norris.

Verschil maken

Norris kwam uiteindelijk net te kort, en Verstappen kwam volledig gesloopt over de finish. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill was onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Hill stelt dat Verstappen deze zege volledig aan zichzelf te danken heeft. Bij Sky Sports spreekt de analist zich uit: "Voor één keer had Red Bull niet de beschikking over een dominante auto en lag het louter aan de coureur die hier echt het verschil maakte. Dit soort overwinningen geeft de coureur meer voldoening dan een solo-optreden ver voor het veld uit."

Beter dan de rest

Hill denkt dat er momenteel geen andere coureur in staat is om te leveren wat Verstappen nu levert. De Brit is onder de indruk van Verstappen, en dat gevoel steekt hij niet onder stoelen of banken. Hill stelt dat Verstappen precies wist wat hij aan het doen was: "Max weet exact wat hem te doen staat. Hij stelde eerst de pole position veilig, en daarna ook de overwinning. Max is gewoon beter dan de rest, of niet? Hij moest hier echt al zijn talent aanspreken om te winnen."