Perez prijst Verstappen: "Zijn beste weekend in tijden"

Max Verstappen kende in Imola een bijzonder zwaar raceweekend. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest vechten voor zijn plekje, en dat deed hij geweldig. Sergio Perez geeft dan ook eerlijk toe dat dit Verstappens beste weekend in lange tijd was.

In de drie vrije trainingen vielen Verstappen en Red Bull enorm tegen. De Oostenrijkse renstal kampte met de nodige problemen, en daardoor leek het er niet op dat Verstappen kon meevechten voor de zege. In de kwalificatie sloeg Verstappen echter keihard terug, en wist hij de pole position te pakken. Hij was hier enorm blij mee, en in de race moest hij weer vol aan de bak. Verstappen hield de jagende Lando Norris achter zich, en hij was trots op zijn zege.

Verstappens teamgenoot Sergio Perez kende een veel minder goed weekend. De Mexicaan werd slechts achtste na een rampzalige kwalificatie. Perez is eerlijk, en in gesprek met De Telegraaf prijsde hij Verstappen: "Dit was volgens mij het beste weekend van Max in tijden, dus alle credits naar hem." Perez weet ook waarom Verstappen het beter deed dan hem: "Dat heeft er ook mee te maken dat hij de pole position had. Inhalen was hier lastig, maar ik weet niet precies wat zijn snelheid verder was. We hebben nog veel werk te verrichten, vooral aan mijn kant als we kijken naar de hards."