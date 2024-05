"Waarschuwing voor Red Bull: "De lucht wordt dunner"

Het team van Red Bull Racing kende in Imola een lastig raceweekend. Ze zakten door het ijs in de vrije trainingen, maar in de race kwam Max Verstappen als winnaar over de streep. Volgens Timo Glock begint men zich bij Red Bull nu echt grote zorgen te maken.

Red Bull werd voorafgaand het seizoen gezien als de grote titelfavoriet. Max Verstappen wist te winnen in Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan en China. In Miami werd Verstappen echter verslagen door Lando Norris. In Imola leek het er vervolgens op dat Red Bull een lastig weekend zou krijgen. Verstappen had het lastig in de vrije trainingen, en in de kwalificatie verbaasde hij zichzelf met de pole position. In de race wist hij vervolgens de jagende Norris net achter zich te houden.

De concurrenten beginnen bloed te ruiken, en veel kenners verwachten een spannende strijd in de nabije toekomst. Ook oud-coureur en huidig analist Timo Glock stelt dat Red Bull zich zorgen begint te maken. Bij de Duitse tak van Sky Sports spreekt Glock zich uit: "De lucht begint wat dunner te worden, je hoorde op de boordradio in Imola dat de hartslag van Max nogal hoog was. McLaren heeft alleen maar een klein beetje meer nog, en dan kunnen ze Max echt de hele race onder druk zetten. McLaren staat er nu zeker."