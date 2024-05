Verstappen worstelde: "Vloog bijna het publiek in!"

Max Verstappen won gisteren de Grand Prix van Emilia-Romagna. Verstappen moest werken voor zijn geld, want door bandenproblemen kon Lando Norris de aanval openen. Verstappen stelt dat hij voor zijn gevoel bijna de tribune in vloog tijdens de race.

Verstappen had een flinke voorsprong opgebouwd in de eerste stint. Zijn zege leek niet in gevaar te gaan komen, maar in de slotfase ging het bijna mis. Zijn harde banden deden niet wat ze moesten doen, en Verstappen was overduidelijk aan het worstelen met zijn auto. Norris kan een rondje te kort om te winnen, de Brit kwam steeds dichterbij en hij kon de aanval uiteindelijk net niet openen.

Na afloop van de race gaf Verstappen aan dat het kantje boord was. De Nederlander legde na afloop aan de internationale media uit hoe de slotfase er voor hem uitzag: "De eerste stint was erg goed. Ik verwachtte die pace niet na wat we eerder dit weekend lieten zien. Maar we konden de balans houden. Dat voelde fijn aan. Toen ik naar de harde band ging, wist ik daarna niet zeker of ik het vol zou houden tot het einde. De banden vielen buiten hun operating window. Het was net alsof je op ijs rijdt, de auto was heel erg snappy. Je kunt gewoon voelen wanneer de banden niet meer genoeg grip geven. In bocht zeven eindigde ik op een gegeven moment voor mijn gevoel bijna in het publiek!"