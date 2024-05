Horner verhoogt de druk op Perez: "Hij moet Max helpen"

Sergio Perez reed afgelopen weekend geen geweldige Grand Prix in Imola. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kende een tegenvallend weekend, en dat helpt niet mee in zijn jacht op contractverlenging. Christian Horner stelt dat Red Bull Perez nu nodig heeft in de kopgroep.

Perez moest de Grand Prix op het circuit van Imola van buiten de top tien starten. Op zaterdag crashte hij in de derde vrije training, en wist hij in de kwalificatie geen geweldig rondje te rijden. In de race liet Red Bull hem starten op de harde band waardoor hij langer door kon rijden. Uiteindelijk kwam hij als achtste over de streep met bijna een minuut achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen.

Contractverlenging

Red Bull-teambaas Christian Horner was dan ook niet helemaal tevreden met het resultaat van Perez. Horner werd na afloop van de race door Sky Sports gevraagd wat Perez moet doen om in aanmerking te komen voor een nieuw contract: "Hij heeft dit jaar een betere seizoenstart dan vorig jaar, dit weekend vormde een uitzondering, maar hij is echt heel sterk. Hij is relaxter, minder gefocust op wat Max doet en meer gefocust op wat hij zelf doet."

Helpen

Horner baalt dat Perez niet vooraan kon meestrijden in Imola. Volgens de Britse teambaas is dat wel nodig, ook omdat de concurrentie steeds dichterbij komt: "Het was jammer voor Checo, hij lag er eigenlijk al uit na de kwalificatie. We hebben de omgedraaide strategie voor hem uit de kast gehaald. Hij werd achtste, en de zevende plaats was volgens onze analyse het beste wat we konden zien. We hebben hem vooraan nodig om Max te helpen, de twee Ferrari's en de McLarens kunnen elkaar ook helpen."