Perez zakt door het ijs: "Marges waren niet zo groot"

Sergio Perez was de grote verliezer van de kwalificatie in Imola. De Mexicaan had het nog steeds lastig in zijn RB20, en hij viel verrassend af in het tweede kwalificatiegedeelte. De elfde tijd was niet waar hij op had gehoopt, maar hij probeert zijn rug recht te houden.

Perez en zijn teamgenoot Max Verstappen hadden het zwaar in de vrije trainingen. In de kwalificatie hervond Verstappen zijn vertrouwen, en greep hij de pole position. Op het moment dat Verstappen zijn snelste tijd reed, stond Perez al in de paddock. Hij was afgevallen in Q2 na een tegenvallend rondje. Het was een bittere pil voor de Mexicaan, die eerder op de dag ook al crashte in de derde vrije training.

Na afloop van zijn veel te korte kwalificatie meldde hij zich voor de camera's om terug te kijken op zijn vervelende dag. Hij sprak zich uit bij Sky Sports: "We hebben veel geprobeerd met de auto. We gingen de kwalificatie in met kleine marges. Ik begon slecht aan Q1 omdat ik een tegenvallend rondje had, maar uiteindelijk waren we wel safe. Hierdoor begonnen we aan Q2 met gescrubde banden. Toe we de nieuwe banden onder de auto schroefden voor de tweede run, had ik ineens veel grip aan de achterkant, en daar had ik moeite mee. Ik ging rechtdoor in bocht zeven en daar verloor ik tweeënhalve tiende."