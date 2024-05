Hamilton biedt excuses aan na momentje met Verstappen

Lewis Hamilton kende een goede vrijdag in Imola. De Britse Mercedes-coureur sloot de dag af met een vierde plaats in de tweede vrije training. In die training reed hij bijna tegen Max Verstappen aan, en daar bood hij na afloop gewoon zijn excuses voor aan.

Hamilton lette niet goed op tijdens de tweede vrije training. Hij was bezig met een langzaam rondje nadat hij net zijn vliegende ronde achter de rug had. Verstappen was op dat moment juist bezig met zijn snelle ronde, en in de Villeneuve-bocht kwamen ze elkaar tegen. Hamilton probeerde nog aan de kant te gaan, maar Verstappen moest hard remmen. De Nederlander liet daarna zijn frustratie zien met wilde armgebaren.

Na afloop van de tweede vrije training werd Hamilton gevraagd naar het opvallende moment, waar trouwens niet naar werd gekeken door de stewards. Hamilton haalde zijn schouders op over het moment. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik zat gewoon in een cooldown-rondje, jeetje. Ik dacht wel dat ik daar goed zat, of dat ik daar goed zou zitten. Maar ineens zat Max op mijn staart. Uiteindelijk was het gewoon mijn fout en ik probeerde me ook te verontschuldigen, maar volgens was hij op dat moment al te gefrustreerd."