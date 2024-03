Lambiase kent zijn rol: "Max is de baas"

Max Verstappen werkt al sinds zijn eerste race voor Red Bull Racing samen met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. De twee hebben een hechte band en ze zijn zeer lovend over elkaar. Lambiase weet wat zijn rol is en hij geeft aan dat Verstappen de baas is.

Lambiase en Verstappen zijn in de afgelopen jaren steeds dichter naar elkaar toegegroeid. Ze werken al sinds 2016 samen en ze hebben samen veel successen geboekt. Toch hebben ze soms een meningsverschil, en daar kan de hele wereld van meegenieten. Lambiase en Verstappen kibbelen soms als een oud stelletje over de boordradio, maar daar lijken ze geen problemen mee te hebben.

Meningsverschillen

Volgens Lambiase is het heel normaal dat er soms wat discussies zijn. De engineer vindt dat helemaal niet erg en dat gevoel legt hij uit aan de BBC: "Ik denk dat het in elke relatie onvermijdelijk is dat er meningsverschillen zijn. Het eerste wat je dan moet doen, is die situatie accepteren. Daarna moet je elkaar erop vertrouwen dat je het voor het grotere geheel doet en dat er geen boze ondertoon in zit. Dat is dan ook de kern van deze relatie."

De baas

Lambiase gaat dan ook niet de baas spelen over de boordradio. Hij weet dat de mening van de coureur zeer belangrijk is en daar is hij open over: "Ik moet als engineer begrijpen dat Max uiteindelijk de baas is, en dat ik dat dus niet ben. We werken allemaal in een omgeving waar er druk op de ketel staat en de coureur bevindt zich nog op een hoger niveau. Ik als oudere man wil graag denken dat ik volwassen genoeg ben om een stapje terug te doen en dat Max zich even kan uiten als dat nodig is, maar ook om hem te laten begrijpen waarom er bepaalde beslissingen worden genomen."