Lambiase wil alleen met Verstappen samenwerken

Het is geen geheim dat Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase het zeer goed met elkaar kunnen vinden. De twee hebben een sterke band en ze lijken onafscheidelijk te zijn. Lambiase geeft nu aan dat hij niet de ambitie heeft om met een andere coureur te werken.

Verstappen en Lambiase hebben zich al vaker uitgesproken over hun zeer goede band. De twee werken al sinds Verstappens eerste race voor Red Bull Racing in 2016 samen en ze hebben samen al veel successen beleefd. Verstappen gaf eerder al aan dat hij eigenlijk alleen maar met Lambiase wil samenwerken. Dit gevoel is er ook bij Lambiase, die zich zeer goed voelt bij de samenwerking met de regerend wereldkampioen.

Broertje

Voor Lambiase is Verstappen veel meer dan alleen een collega. De engineer legt aan de BBC uit hoe hij zich voelt bij de samenwerking met Verstappen: "In alle eerlijkheid, ik zie Max meer als een broertje. We kunnen op elk moment over alles en iedereen praten. We zijn op een punt aangekomen waar we volledig relaxed zijn en we elkaar helemaal begrijpen. Misschien spreek ik nu te vroeg, maar ik denk niet dat ik op dit moment interesse heb in het werken met een andere coureur."

Andere coureur

Lambiase is trots op zijn goede band met Verstappen. Samen hebben ze enorm veel successen geboekt en volgens hem is dat ook een reden om geen nieuwe samenwerking met een andere coureur aan te gaan: "Ik en Max hebben veel successen geboekt. Ik werk met één van de grootste talenten uit de geschiedenis van deze sport en ik denk dat het niet eerlijk zou zijn voor een andere coureur, vanuit zijn en vanuit mijn perspectief, om dat succes te proberen te kopiëren."