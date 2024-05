Perez doet geheimzinnig over Red Bull-toekomst

Sergio Perez gaat er ook dit weekend in Imola weer alles aan doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. De Mexicaanse coureur beschikt nog altijd over een aflopend contract bij Red Bull Racing. Het is nog niet duidelijk of Red Bull het contract gaat verlengen en Perez doet geheimzinnig.

Perez is op een aardige wijze aan het huidige seizoen begonnen. Hij heeft nog geen grote fouten gemaakt, en hij heeft een goed aantal WK-punten gepakt. Bij Red Bull heeft men er geen geheim van gemaakt dat ze alle opties bekijken voor 2025, maar dat Perez momenteel in aanmerking komt voor een nieuw contract. Er is echter nog geen handtekening gezet, en het is onduidelijk wanneer dit mogelijk gaat gebeuren.

Stressvol

In Imola wordt Perez gevraagd naar zijn eigen situatie. De Mexicaan doet er redelijk geheimzinnig over als hij spreekt met de internationale media: "In de Formule 1 heb je altijd te maken met druk, ongeacht of je een deal hebt of niet. Je moet altijd presteren, vooral bij Red Bull, omdat je daar in een omgeving zit met heel veel druk. Dat verandert dus niet. Het kan alleen een beetje stressvol zijn om te onderhandelen."

Geheimzinnig

Perez houdt echter vertrouwen, en hij hoopt snel met meer duidelijkheid te kunnen komen over zijn toekomst. De Mexicaan legt het uit: "We hebben zoveel werk te verzetten in de weekenden en op de momenten dat we in de simulator zitten, maar ik geloof dat we het vroeg of laat zullen weten en dat weet ik ook wat ik in de toekomst ga doen." Als hij wordt gevraagd of zijn toekomst bij Red Bull ligt, doet hij geheimzinnig: "Zolang er niet getekend is, is het alleen maar een optie voor ze."