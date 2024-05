Fittipaldi denkt dat Verstappen goed kan samenwerken met Wolff

Het is nog altijd niet helemaal zeker of Max Verstappen ook volgend jaar voor Red Bull Racing rijdt. Hij beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull, maar de geruchten over een transfer naar Mercedes zijn nog niet weg. Volgens Emerson Fittipaldi zou Verstappen goed kunnen samenwerken met Toto Wolff.

Verstappen rijdt al zijn hele loopbaan voor de Red Bull-familie, en zijn band met de Oostenrijkers leek geweldig te zijn. De interne onrust binnen Red Bull zorgde echter voor veel geruchten. Mercedes-teambaas Toto Wolff maakte daar gebruik van door opzichtig te flirten met Verstappen. De Nederlander stelde dat hij de intentie heeft om bij Red Bull te blijven, maar in de Formule 1 kan er veel veranderen.

Klagen

Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi ziet dat Verstappen steeds kritischer wordt. Volgens Fittipaldi kan dit misschien een tactiek zijn, zo laat hij weten aan VegasInsider: "Max klaagt ook over de auto. Ik weet niet of hij zich wil verantwoorden voor de toekomst. Maar hij klaagt al te veel. In het eerste gedeelte van de race in Miami had hij een voorsprong van drie seconden. Hij opende het gat in de eerste twee rondjes, maar daarna kon hij niet meer wegrijden en klaagde hij aan het begin en aan het einde van de race over de achterkant."

Mercedes

Fittipaldi denkt dat Verstappen ook bij Mercedes kan functioneren. In de afgelopen maanden gonsden het van de geruchten, en Fittipaldi laat nu zijn licht schijnen over de zaak: "Ik denk dat Max en Toto goed kunnen samenwerken, daar bestaat geen twijfel over. Toto is een zeer professionele kerel. Je hebt het beste in handen en ik weet zeker dat hij erg gemotiveerd zal zijn en bij Mercedes kunnen ze met de ervaring die ze hebben waarmaken wat ze beloven."