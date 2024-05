Hill voorspelt nog meer zeges voor Norris

Lando Norris mag zich sinds anderhalve week een racewinnaar noemen. De McLaren-coureur schreef de Grand Prix van Miami op zijn naam, en hij hoopt snel meer races te kunnen winnen. Damon Hill gaat er ook vanuit dat Norris in de nabije toekomst meer races gaat winnen.

Norris moest zeer lang wachten op zijn eerste zege in de Formule 1. De Britse coureur had in het verleden soms pech, waardoor hij de kans op een overwinning verspeelde. Nu is het hem dus toch gelukt, en hij reist met een goed gevoel af naar Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Norris is optimistisch en hij is er op gebrand om meerdere races te gaan winnen, misschien zelfs dit jaar.

Choker

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill heeft altijd vertrouwen gehad in Norris. De analist is lovend over zijn landgenoot en hij spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "Er werd heel veel over Lando gesproken. Ik hoorde pas onlangs dat sommige mensen suggereerden dat hij een choker zou zijn, maar ik heb nooit op die manier over hem gedacht. Hij heeft altijd laten zien dat hij de potentie had om races te winnen, en misschien zelfs om wereldkampioen te worden."

Ervaringsdeskundige

Hill moest zelf ook eventjes wachten op zijn eerste zege. Hij weet hoe Norris zich heeft gevoeld, en de wereldkampioen van 1996 legt dit uit in de podcast: "Het enige wat je in zo'n situatie moet doen, is doen waar je mee bezig bent en aan blijven kloppen. Dan gaat de deur uiteindelijk een keer open en dan win je eindelijk een keer. Daarna won ik nog meer races en ik verwacht dat het voor Lando ook zo zal gaan verlopen."