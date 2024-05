Stella denkt dat Red Bull niet alles uit pakket haalde in Miami

Het team van McLaren is zeer goed aan het nieuwe seizoen begonnen. De Britse renstal won anderhalve week geleden in Miami met Lando Norris. Ze wisten Red Bull Racing te verslaan, maar volgens Andrea Stella haalde de Oostenrijkse renstal daar niet alles uit hun pakket.

McLaren gold begin dit jaar als een outsider voor succesjes. De Britse renstal zette in 2023 grote stappen, en men was benieuwd hoe ze dat dit jaar gingen doen. In de eerste paar races ging het best wel aardig, en Lando Norris stond al een aantal keren op het seizoen. In Miami introduceerde het team weer een enorm updatepakket, en daar profiteerden ze zeker van. Volgens teambaas Andrea Stella hebben ze echter nog zo'n pakket nodig om permanent met Red Bull te vechten.

McLaren-teambaas Stella is positief over de ontwikkelingen van zijn team. Hij ziet zeker dat zijn team de auto heeft verbeterd, maar in gesprek met Motorsport.com wil hij nog niet zeggen dat McLaren vanaf nu kan vechten met Red Bull: "Ze hadden het in Miami een stuk lastiger. Kunnen we ze nu bijhouden? Ik zou mijn handtekening niet onder zo'n statement zetten. In Japan zaten we in de kwalificatie nog zes tienden achter Red Bull, en in China zaten we er ook een paar tienden achter. Het zou onrealistisch zijn om te verwachten dat wat we hier hebben laten zien, een representatief beeld laten zien van hoe competitief we zijn. Ik denk niet dat Red Bull hier het volledige uit zijn pakket heeft gehaald."