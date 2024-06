FIA onthult ingrijpende nieuwe regels voor 2026

Autosportfederatie FIA heeft vandaag het doek getrokken van het nieuwe technische regelboek voor 2026. Al maanden gaat het over deze nieuwe regels, en daar hebben veel teams en volgers reikhalzend naar uit gekeken. De teams weten nu waar ze rekening mee moeten houden.

De motorreglementen voor 2026 zijn al geruime tijd bekend. Het ging veel over deze nieuwe regels, en ze hebben de interesse van Ford, Honda en Audi getrokken. Niet alleen de motorregels gaan dat jaar op de schop, ook de technische reglementen worden aangepast. Dit is voor de teams heel belangrijk, want hierdoor weten ze waar ze rekening mee moeten houden, en waar ze op zoek kunnen gaan naar performance.

De FIA heeft voor deze regels voor een zogenaamd Nimble Car Concept gekozen. De auto's krijgen een kleinere wielbasis van maximaal 3400 millimeter en ze worden maximaal 1900 millimeter breed. De auto's worden onder de regels van 2026 dertig kilo lichter dan ze nu zijn en de downforce gaat met dertig procent omlaag. Daarnaast zal de drag ook met 55 procent gaan afnemen.

Vanaf 2026 zal er ook weer actieve aerodynamica aanwezig zijn in de Formule 1. Zowel de achter- als de voorvleugel zullen gaan bewegen. Dit moet voor meer snelheid in de bochten zorgen. De FIA heeft verder onthuld dat er een Manual Override Move komt, dit moet het inhalen makkelijker maken. Deze nieuwe innovatie wordt de vervanger van het huidige DRS-systeem.