Kijk live mee naar de onthulling van de 2026-regels

Over een aantal minuten zal autosportfederatie FIA bekend gaan maken hoe de regels voor 2026 in de Formule 1 eruit gaan zien. Volgens de FIA gaat het om lichtere, veiligere en meer competitieve auto's. De motorregels zijn al een tijdje bekend, en vandaag zal men meer ingaan op de technische regels.

Gisteravond kondigde de FIA aan dat ze vandaag het doek gaan trekken van de nieuwe regels voor 2026. Het gaat al een tijdje over deze regels, en er waren veel vragen over. Vandaag komt de FIA met meer informatie, en via onderstaande link kan iedereen meekijken naar de prestatie die om 15:30 zal beginnen. Uit de omschrijving valt op te maken dat veiligheid en actieve aerodynamica onderwerp van gesprek zullen zijn.