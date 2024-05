Verstappen haalt opgelucht adem: "Had geen grip meer"

Max Verstappen moest ervoor werken, maar het is hem toch gelukt. Hij heef de Grand Prix van Emilia-Romagna gewonnen, en het werd vooral close in de slotfase. Na afloop van de race was Verstappen heel erg blij met zijn zoveelste zege uit zijn loopbaan.

Verstappen kwam goed weg bij de start, en er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn. Hij reed weg bij zijn concurrenten en na de pitstops had hij de leiding weer in handen. Hij leek deze niet meer uit handen te gaan geven, want niemand reed in zijn buurt. In de absolute slotfase van de race verloor hij echter enorm veel tijd, waardoor Lando Norris hem bijna van de zege af wist te houden.

Na afloop gaf Verstappen zijn Britse rivaal een welgemeende boks. Hij was opgelucht, en hij meldde zich met een grote grijns bij interviewster van dienst Vicky Piria: "Ik moest de hele race pushen om gelijk dat gat te slaan. Op de mediumbanden waren we sterk. Op de harde banden was het lastiger om alles onder controle te houden, vooral in de laatste tien tot vijftien ronden. Ik had greep grip meer en ik gleed heen en weer. Ik zag dat Lando dichter bij kwam. In de laatste tien rondjes ging ik flat out. Het is moeilijk als de banden niet meer werken en je flat out moet gaan. Ik mocht geen fouten maken, en dat gebeurde gelukkig ook niet."