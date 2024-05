FIA-president adviseert Andretti bestaand team te kopen

Het team van Andretti Cadillac wil nog altijd de Formule 1 betreden. De Amerikaanse renstal werd begin dit jaar afgewezen door de FOM, maar ze werken nog altijd hard door. FIA-president Mohammed Ben Sulayem raadt Andretti aan om één van de huidige teams te kopen.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is altijd een voorstander geweest van de komst van nieuwe teams. Ben Sulayem zette de deur op een kier voor mogelijke nieuwe teams, en uiteindelijk bleef alleen de samenwerking tussen de Amerikaanse giganten Andretti en Cadillac over. Ze hebben ambitieuze plannen en ze hebben al veel zaken geregeld, maar toch wees de FOM begin dit jaar de plannen af. Ze gooiden de deur niet helemaal dicht, want General Motors wil zelf motoren gaan bouwen.

In Monaco maakte Ben Sulayem een opvallende move. De FIA-president adviseert Andretti namelijk om geen eigen team te beginnen. In Monaco legde hij de situatie uit aan persbureau Reuters: "Ik zou Andretti adviseren om een ander team op te kopen, en niet de sport te betreden als een elfde renstal. Ik heb het gevoel dat sommige teams een opfrisbeurt nodig hebben. Wat is dan beter? Elf teams als een nummer, of tien sterke teams? Ik denk nog steeds dat we meer teams nodig hebben, maar niet zomaar teams. We hebben de juiste teams nodig. Het gaat niet om de nummers, maar om de kwaliteit."