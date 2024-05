Alpine in Miami eindelijk op minimumgewicht

Het team van Alpine is op een rampzalige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Franse renstal worstelt met de performance en hun wagen werkte niet naar behoren. Teambaas Bruno Famin laat weten dat de auto's in Miami voor het eerst op gewicht zijn.

Al bij de wintertest in Bahrein werd duidelijk dat Alpine een serieus probleem had. De Franse renstal had niet bepaald de snelste auto gebouwd en veel technische kopstukken verlieten de renstal. In de afgelopen weken hebben ze hard doorgewerkt om de auto te verbeteren. In Miami rijden Pierre Gasly en Esteban Ocon voor het eerst met een auto die aan het minimumgewicht van 798 kilogram komt.

Alpine-teambaas Bruno Famin is hier in ieder geval heel erg tevreden mee. De Fransman is tevreden met hoe men nu te werk gaat en hij legt het uit bij Motorsport.com: "Het gevecht is zo zwaar dat elke kleine winst goed is, dat is ook wat we zoeken. Het gewicht was niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat we een tekort aan downforce hebben en dat we moeite hebben om de banden in de kwalificatie aan de praat te krijgen. Het is beter om op het minimumgewicht te zitten, maar dat was geen groot probleem. Dit probleem is wel sneller opgelost dan verwacht. Ik ben blij met de richting die het team opgaat, ze pushen hard om alles snel te doen."