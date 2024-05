Jos Verstappen ongerust na Newey-exit: "Team dreigt uiteen te vallen"

Vandaag maakte het team van Red Bull Racing bekend dat Adrian Newey gaat vertrekken. Het nieuws hing al eventjes in de lucht, maar nu is het dus officieel. Jos Verstappen maakt zich zorgen, want hij vreest nu echt dat Red Bull Racing uit elkaar gaat vallen.

Het nieuws van het vertrek van Newey kwam nauwelijks als een verrassing. Vorige week lekte al uit dat de Britse topontwerper wilde vertrekken. Red Bull bevestigde het nieuws vandaag en ze lieten weten dat Newey zich nu gaat focussen op de laatste fase van het ontwikkelingsproces van de RB17. Hij werkt dus niet meer bij de Formule 1-tak, en hij zal begin 2025 definitief gaan vertrekken bij Red Bull.

Met het vertrek van Newey verliest Red Bull hun eerste kopstuk. Het is het volgende hoofdstuk in de onrustige periode bij de Oostenrijkse renstal. Max Verstappen liet eerder dit jaar weten dat het voor hem belangrijk is dat de belangrijke mensen binnenboord blijven. Zijn vader Jos Verstappen reageert nu kritisch op het vertrek van Newey tegenover De Telegraaf: "Het team dreigt uiteen te vallen. Daar was ik eerder dit jaar al bang voor. Voor de interne rust is het belangrijk dat de sleutelfiguren aan boord blijven. Dat is nu niet het geval. Newey vertrekt en eerder dit jaar leek het er ook op dat Helmut weggestuurd zou worden. Voor de toekomst is dat niet goed."