Porsche sluit Le Mans-kans Vettel nog niet uit

Sebastian Vettel kan nog altijd zijn comeback maken in de autosport. De Duitse viervoudig wereldkampioen Formule 1 testte eerder dit jaar een Hypercar van Porsche, maar hij staat nog niet op de deelnemerslijst voor de 24 uur van Le Mans. Bij Porsche sluiten ze dat in de toekomst niet uit.

Vettel nam in 2022 afscheid van de Formule 1. In de afgelopen jaren reed hij slechts een paar demorondjes in klassieke Formule 1-wagens, maar daar kwam eerder dit jaar verandering in. Vettel nam deel aan een test van Porsche, en in de Hypercar liet hij een aantal goede dingen zien. Men zag hem als een mogelijkheid voor de 24 uur van Le Mans, maar hij verscheen vorige week niet op de deelnemerslijst.

Bij Porsche heeft men besloten hem nu nog niet in te zetten in Le Mans. Bij de Duitse autobouwer sluiten ze voor de toekomst echter nog niets uit. Porsche wil Vettel zeker nog een keer gaan inzetten, en mogelijk zelfs op Le Mans. Porsche-kopstuk Urs Kuratle legt het uit aan Motorsport-Total: "Voor een autofabrikant als Porsche, en voor een bedrijf als Porsche, blijft dit zeker altijd een onderwerp van gesprek. Dat is voor Sebastian ook zo. Ik denk dat hij er wel voor te porren is, dat heeft hij tijdens de tests nog gezegd. We gaan er nog over praten, maar wanneer en in welke vorm is nog niet bekend."