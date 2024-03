Brundle denkt dat Ferrari ook zonder Verstappen-pech had gewonnen

Het team van Red Bull Racing kende afgelopen weekend een tegenvallende race in Australië. Max Verstappen viel uit en Sergio Perez kwam slechts als vijfde over de streep. De zege ging naar Ferrari-coureur Carlos Sainz en Martin Brundle denkt dat hij ook had gewonnen als Verstappen niet was uitgevallen.

Verstappen viel in Melbourne al na een paar rondjes uit met remproblemen. Sainz had Verstappen al ingehaald op het moment dat de remmen van de Red Bull begonnen te roken. De Spaanse Ferrari-coureur bouwde vervolgens een aardige voorsprong op en hij gaf de leiding ook niet meer uit handen. Het was de verwachting dat Sergio Perez de eer voor Red Bull nog kon redden, maar de Mexicaan bleef steken op de vijfde plaats.

Vraag

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle denkt dat Ferrari ook had gewonnen zonder de uitvalbeurt van Verstappen. In zijn column voor Sky Sports legt Brundle dit uit: "Achteraf was het de vraag of Ferrari sowieso Red Bull zou verslaan. Sainz had Verstappen al ingehaald, maar de RB20 vertoonde kuren. Perez finishte in de tweede Red Bull slechts vijfde. Hij had een achterstand van zo'n dertig seconden, voordat de Virtual Safety Car in de laatste ronde werd ingezet. Hij bleek ook nog wat aerodynamische problemen te hebben, want daarvoor had hij wel een goede pace."

Onderbuikgevoel

Brundle denkt dat de race er anders uit had gezien als Verstappen niet was uitgevallen, maar hij denkt niet dat Red Bull dan had gewonnen. De Britse commentator legt zijn opvattingen uit: "McLaren hield Ferrari op racepace nog aardig bij, wat de suggestie wekt dat Verstappen mee had kunnen vechten. We zullen het antwoord nooit weten, maar mijn onderbuikgevoel zegt overduidelijk dat het de dag van Ferrari zou worden."