Leiderschap Lawrence Stroll gaf doorslag in Honda-deal

Vanaf 2026 begint het nieuwe motorentijdperk Honda werkt niet meer samen met Red Bull Racing en Max Verstappen, maar zal motoren leveren aan Aston Martin. Meerdere renstallen waren geïnteresseerd in de krachtbron uit Japan, maar Honda koos ervoor om in zee te gaan met de renstal van onder andere Fernando Alonso en Lance Stroll.

"Ik kan geen precies aantal noemen, maar ik kan wel zeggen dat meerdere Formule 1-teams ons hebben benaderd'', zei Honda Racing Cooperation-president Koji Watanabe tegen Motorsport.com. ''Met sommige teams hebben we slechts één gesprek gevoerd, met andere teams zijn er meerdere contactmomenten geweest.''

Welke teams dat zijn, blijft gissen, maar de keuze viel uiteindelijk op Aston Martin. Watanabe licht vanuit Honda toe waarom de Japanners kozen voor de Britse formatie. "Honda was zeer onder de indruk van de passie en het sterke leiderschap van Lawrance Stroll om in 2026 voor het wereldkampioenschap te vechten.''



"Ze investeren heel veel geld in de nieuwe fabriek in Silverstone. Die fabriek was natuurlijk nog in aanbouw, maar we zijn daar meerdere keren op bezoek geweest. We hebben ook meerdere meetings gehad met meneer Martin Whitmarsh en Mike Krack, dus met het managementteam. Ze zijn erg open en het hele team werkt in dezelfde richting. Het team is een eenheid en dat is zeer belangrijk voor ons.''



Honda is sinds 2019 de partner van Red Bull Racing en sinds 2018 van VCARB - het toenmalige AlphaTauri / Toro Rosso. Hoewel de autofabrikant formeel na 2021 afscheid nam, bleven de Japanners op de achtergrond betrokken bij de doorontwikkeling van de krachtbronnen. Daarvoor werkte Honda samen met McLaren van 2015 tot en met 2017 in de hoop om de tijden van de succesvolle jaren '80 met Alain Prost en Ayrton Senna te doen herleven. Dat liep uit op een fiasco.

Tweevoudig kampioen Alonso reed in die tijd voor het team uit Woking en was zeer kritisch over die 'GP2-engine' wat de Japanners absoluut niet waardeerden maar de plooien tussen de Spanjaard en Honda zijn weer gladgestreken voor een vruchtbare samenwerking vanaf 2026.